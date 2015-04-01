ОБСЕ зафиксировала обстрел Авдеевки с захваченной боевиками территории
18:59, 01 апреля 2015Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел Авдеевки с оккупированной боевиками территории.
REUTERS
Об этом говорится в отчете миссии за 31 марта, опубликованном сегодня.
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В частности, наблюдатели, после посещения подконтрольной украинским властям Авдеевки, заявили, что "слышали звук от 17 выходных выстрелов из танков 125-миллиметрового калибра из подконтрольного "ДНР" поселка Спартак, который расположен в 7 км на юго-восток (от Авдеевки)".
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