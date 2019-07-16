Оккупанты на Донбассе продолжают стрелять из запрещенного оружия - штаб

Враг обстреливал позиции украинских подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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Как сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) провели встречу в Париже и обсудили, в частности дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений. В частности, советники договорились о введении "хлебного перемирия", разминировании в Станице Луганской и определении следующих участков для разведения войск на Донбассе.

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.