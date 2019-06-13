Сутки на Донбассе: почти 30 обстрелов, один боец ВСУ ранен
За минувшие сутки, 12 июня, вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг три раза применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 12 июня один оккупант уничтожен и трое ранены.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции ОС три раза.
Ранее сообщалось, что украинские военные вплотную приблизились к оккупированному Донецку.