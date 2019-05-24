В Генштабе оценили вероятность освобождения Донбасса военным путем

Начальник Генштаба опроверг слова Наева, что на военную операцию по освобождению оккупированных территорий уйдет меньше суток.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что чисто военный вариант освобождения оккупированной части Донбасса не рассматривается.

Об этом он сказал в интервью УНИАН. На вопрос, есть ли военный вариант урегулирования конфликта на Донбассе, он ответил: «Чисто военного варианта я не вижу».

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Комментируя заявление бывшего командующего Объединенными силами Сергея Наева о том, что на военную операцию по освобождению Украины оккупированных территорий уйдет меньше суток, Хомчак заметил: «Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался (когда это заявлял - УНИАН). Мне самому интересно, как он это видит».

Как сообщал УНИАН, 12 мая Наєв в интервью ТСН заявил, что на военную операцию по освобождению оккупированных Украиной территорий уйдет меньше суток. На вопрос, сколько времени займет освобождение территорий от оккупантов, Наев ответил, что для этого нужно "очень мало времени". "Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", - сказал генерал.