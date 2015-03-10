Боевики обстреляли Широкино из минометов

Об этом заявил пресс-офицер штаба АТО в секторе М Олег Сушинский, сообщает 0629.ua.

«В течение дня террористы вели огонь из стрелкового оружия, а с 15.00 - из минометов. В настоящее время информация о раненых проверяется», - говорится в сообщении.

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В штабе сектора М заверили, что ситуация полностью контролируется, никакой угрозы Мариуполю нет, так как ВСУ располагает всеми силами и возможностями для отражения любой атаки противника.

В настоящее время позиции украинских военных в Широкино неизменны.

«Мы находимся на своих позициях», - подчеркнул Сушинский.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе батальона «Азов» заявили, что 9 марта боевики применили РСЗО «Град» в ходе штурма позиций сил АТО возле Широкино.