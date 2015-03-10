На мариупольском направлении сосредоточены около 2 500 боевиков

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, часть сил и средств даной группы участвует в боях на линии Павлополь-Широкино, еще часть сил и средств оперирует в районе Заиченко-Октябрь.

"В составе данной ударной группы всего до 2 500 человек, разбитых на несколько тактических групп смешанного состава (местные боевики и российские наемники). Насчитывает 25 танков и 18-20 ББМ, имеет большое количество транспортных средств (до 60 единиц армейского автотранспорта, более 20 МТ-ЛБ и других тягачей, разного рода переоборудованных автомобилей повышенной проходимости, прежде всего в составе мобильных минометных групп)", - написал Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что ударная группа боевиков на Мариупольском направлении пополняется боевой техникой и живой силой, поступающей как через Тельманово с северного направления, так и непосредственно через границу с территории РФ в районе Максимово (раз в сутки через Новоазовск и Безымянное проходит по 10-12 единиц бронетехники и автотранспорта).

"Данную ударную группу поддерживает артгруппа, имеющая в своем составе 14 установок РСЗО и порядка 32-36 орудий ствольной и самоходной артиллерии, большое количество минометов. Артгруппа преимущественно действует отдельными огневыми подразделениями, но управляется с единого командного пункта", - отметил Дмитрий Тымчук.