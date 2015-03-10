На передовой остается тяжелое пехотное оружие - штаб АТО

Об этом на брифинге во вторник сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов, пишет Украинская правда.

"Украина выполнила свои обязательства, которые были предусмотрены минскими договоренностями, но для того, чтобы не подвергать полностью передовую на опасность, у бойцов осталось тяжелое пехотное вооружение, которым можно остановить тяжелую технику, и в случае, если боевики начнут наступать, вся артиллерия будет возвращена на передовую", - сказал Лысенко.

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Он отметил, что боевики, в свою очередь, продолжают имитировать отвод тяжелого вооружения, осуществляя передислокацию сил.

Как сообщал УНИАН, 8 марта украинская сторона в зоне проведения АТО завершила четвертый этап отвода от линии разграничения тяжелого вооружения.