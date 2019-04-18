Россия может превратить войну на Донбассе в полномасштабную за час - Муженко

По мнению начальника Генштаба, России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности.

Виктор Муженко заявляет о том, что Россия может превратить войну на Донбассе в полномасштабную за один час.

Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявил в интервью «ФАКТАМ».

«Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа (!) она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций. Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы ими вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия», - сказал он.

Муженко считает, что Россия ждет возникновения хаоса в Украине для полномасштабного наступления.

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«По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев. Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать», - отметил генерал.

Он считает, что интересы Российской Федерации намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса, и россияне пытаются восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике.

Кроме того, по мнению начальника Генштаба, России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности.

«У нас есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения для советской, а потом и российской армии. России их сейчас недостает, с этим и связано некоторое торможение программ перевооружения их Вооруженных Сил. Речь идет о ракетных системах, силовых установках, двигателях кораблей и вертолетов соответствующих классов, которые производятся у нас. Так что у них есть ряд серьезных мотиваций для действий наступательного агрессивного характера», - подчеркнул Муженко.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Россия тратит миллиардные ресурсы на подготовку к полномасштабной континентальной войне в Европе.