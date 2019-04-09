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Правоохранители расследуют подрыв пиротехников в "серой зоне" как теракт

18:14, 09 апреля 2019
Война
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Подрыв саперов на Донбассе расследуют как теракт / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в результате взрыва погиб 30-летний старший сапер отделения пиротехнических работ и гуманитарного разминирования, 24-летний начальник отделения и 26-летний сапер получили ранения.

С проникающим ранением предплечья, травмой грудной клетки и кровопотерей раненых "скорой помощью" доставили в Бахмутскую больницу.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 9 апреля, в «серой зоне» вблизи села Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории возле насосной станции погиб пиротехник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще двое получили ранения.

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Теги: #взрыв#Донбас