Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Оккупационные войска сегодня один раз нарушили режим тишины.

Как сообщает в сводке по состоянию на 18.00 пресс-центр операции Объединенных сил, за текущие сутки противник совершил один прицельный обстрел украинских позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4.

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Оккупанты вели обстрелы из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Обороняющееся подразделение адекватным ответом заставил противника прекратить обстрел, отметили в пресс-центре.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.