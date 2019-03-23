Оккупационные войска сегодня один раз нарушили режим тишины
19:03, 23 марта 2019Война
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Иллюстрация / REUTERS
Оккупационные войска сегодня один раз нарушили режим тишины.
Как сообщает в сводке по состоянию на 18.00 пресс-центр операции Объединенных сил, за текущие сутки противник совершил один прицельный обстрел украинских позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4.
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Оккупанты вели обстрелы из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Обороняющееся подразделение адекватным ответом заставил противника прекратить обстрел, отметили в пресс-центре.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
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