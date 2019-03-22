Украинские военные ликвидировали трех и ранили шестерых оккупантов в районе ООС

За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ООС, в результате чего один военный погиб, еще двое получили ранения.

В четверг, 21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм, в результате чего один военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников:

из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – в районе населенного пункта Широкино;

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из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов наших позиций:

из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4;

из автоматических станковых гранатометов – возле населенного пункта Пивденное;

из минометов 120-го и 82-го калибров – в районе села Крымское;

из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив шестерых оккупантов. Также ответным огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Золотое-1 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один наш защитник получил ранения. Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал УНИАН, вблизи Авдеевки авто украинских военных подорвалось на мине.