цей матеріал доступний українською

Украинские военные ликвидировали трех и ранили шестерых оккупантов в районе ООС

07:16, 22 марта 2019
Война
214 0
С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт в районе Золотого-1 / фото УНИАН

В четверг, 21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратил 40 мин калибров 120 и 82 мм, в результате чего один военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Также российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников:

из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – в районе населенного пункта Широкино;

Читайте такжеПоявилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов наших позиций:

из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4;

из автоматических станковых гранатометов – возле населенного пункта Пивденное;

из минометов 120-го и 82-го калибров – в районе села Крымское;

из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив шестерых оккупантов. Также ответным огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Золотое-1 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один наш защитник получил ранения. Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал УНИАН, вблизи Авдеевки авто украинских военных подорвалось на мине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#ООС