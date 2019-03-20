Полицейские показали последствия мощного обстрела боевиками жилых домов в Марьинке (фото)

В результате обстрела повреждены дома и автомобили местных жителей.

Полиция Донетчины показала последствия обстрела боевиками жилых домов в городе Марьинка.

Как отмечает пресс-лужба полиции, в этом году это один из самых мощных обстрелов жилого массива.

"Минометный обстрел жилых домов начался 17 марта около 18:00 и длился около часа. Сейчас зафиксированы 3 поврежденных дома и автомобиль по улице Москалевского. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что сегодня в милицию позвонил 35-летний мужчина, который у себя дома нашел подозрительный предмет. Полицейские изъяли хвостовик от мины 82 калибра. Также правоохранители изъяли остатки мин, которые попали в другие дворы.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.