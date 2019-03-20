Полицейские показали последствия мощного обстрела боевиками жилых домов в Марьинке (фото)
14:56, 20 марта 2019Война
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В результате обстрела повреждены дома и автомобили местных жителей.
Боевики обстреляли Марьинку / фото пресс-служба полиции Донецкой области
Полиция Донетчины показала последствия обстрела боевиками жилых домов в городе Марьинка.
Как отмечает пресс-лужба полиции, в этом году это один из самых мощных обстрелов жилого массива.
"Минометный обстрел жилых домов начался 17 марта около 18:00 и длился около часа. Сейчас зафиксированы 3 поврежденных дома и автомобиль по улице Москалевского. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что сегодня в милицию позвонил 35-летний мужчина, который у себя дома нашел подозрительный предмет. Полицейские изъяли хвостовик от мины 82 калибра. Также правоохранители изъяли остатки мин, которые попали в другие дворы.
По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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