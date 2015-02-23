Президент подписал закон об обращении с военнопленными

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону от 3 февраля 2015 года, Кабинет министров уполномочивается устанавливать «порядок осуществления мероприятий по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период в соответствии с нормами международного права».

Читайте такжеПоявилось видео обмена пленными на ДонбассеПринятие закона, проект которого был разработан Министерством обороны Украины, было обусловлено необходимостью упорядочения вопросов относительно сбора, охраны и обеспечения содержания военнопленных и интернированных в особый период.

К сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения к статью 9 Закона Украины “Об обороне Украины”, внесенный Кабинетом министров Украины.