С начала суток на Донбассе боевики один раз нарушили режим тишины

Оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских бойцов в районе Крымского.

С начала суток боевики один раз нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.

Как говорится в сводке об обстановке в районе проведения ООС по состоянию на 18:00 8 марта, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты один раз обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских бойцов в районе населенного пункта Крымское.

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Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, боевики не применяли. Потерь среди украинских бойцов нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников, подчеркивается в сводке.

Как сообщал УНИАН, участники подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о введении режима тишины с 00.00 8 марта.