В Youtube появилось видео жестокого избиения боевиком дезертира на Донбассе

На ролике человек с георгиевской лентой и в военной форме бьет мужчину, которого обвиняют в дезертирстве, передает ТСН.

При этом жестокое избиение сопровождается угрозами и нецензурной лексикой. Когда именно было снято видео, не удалось установить.

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"Якут", который кулаками и коленями наносит удары "москвичу", не советует последнему оставлять свои позиции, потому что его ожидает более серьезное наказание.

ВНИМАНИЕ ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ!