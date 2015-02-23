В Youtube появилось видео жестокого избиения боевиком дезертира на Донбассе
04:44, 23 февраля 2015Война
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В Youtube появилось видео жестокого избиения российским наемником одного из боевиков на Донбассе за дезертирство.
Террорист Якут избил наемника из Москвы за дезертирство / скриншот
На ролике человек с георгиевской лентой и в военной форме бьет мужчину, которого обвиняют в дезертирстве, передает ТСН.
При этом жестокое избиение сопровождается угрозами и нецензурной лексикой. Когда именно было снято видео, не удалось установить.
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"Якут", который кулаками и коленями наносит удары "москвичу", не советует последнему оставлять свои позиции, потому что его ожидает более серьезное наказание.
ВНИМАНИЕ ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ!
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