За последние три недели из зоны АТО вывезли почти 9,5 тысяч человек
10:44, 18 февраля 2015Война
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С 28 января из зоны боевых действий на Донбассе вывезли почти 9,5 тыс. человек, из них более 2,1 тыс. детей.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталья Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.
«Начиная с 28 января, из городов и поселков Луганской и Донецкой областей вывезли спасатели с помощью местных властей, а также волонтеров, и самостоятельно покинули населенные пункты 9 476 человек, из которых 2 131 ребенок и 304 человека с ограниченными возможностями», - отметила она.
Читайте такжеВ "Азове" заявили, что вывезли всех жителей Широкино«Дебальцево покинули 2 877 человек, Авдеевку – 1 319, города и поселки Луганской области – 1 052 человека», - сообщила Быстрая.
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