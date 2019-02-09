Стало известно, когда Павлоградский суд рассмотрит дело боевика "Гиви"

По информации суда, предыдущее заседание, которое было назначено на 29 января, не состоялось из-за неявки защитника обвиняемого.

Уголовное производство, открытое против одного из боевиков группировки «ДНР» Михаила Толстых (известного как «командир группировки «Сомали» по прозвищу «Гиви», который, по некоторым данным, считается погибшим), которое в прошлом году поступило в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, рассмотрят 28 февраля.

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Об этом радио Свобода сообщили в суде в ответ на информационный запрос. В суде проинформировали, что объявление о вызове Михаила Толстых в суд на 28 февраля размещено на официальном веб-портале судебной власти Украины.

По информации суда, предыдущее заседание, которое было назначено на 29 января, не состоялось из-за неявки защитника обвиняемого. Как отметили в суде, защитник был надлежащим образом уведомлен о дне и времени рассмотрения, но «о причинах неявки в суд не сообщил».

Михаил Толстых обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 285-3 ("создание террористической группы или террористической организации"), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны"), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 ("террористический акт"), ч. 2 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны").

Как сообщал УНИАН, одного из лидеров террористов «ДНР» Михаила Толстых «Гиви» ликвидировали украинские спецслужбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. "Два года назад 8 февраля 2017-го в результате сложной операции украинских спецслужб в Донецке был уничтожен один из главарей наемников "ДНР", раскрученный российской пропагандой Михаил Толстых, позывной "Гиви"", - написал Бутусов.