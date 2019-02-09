Стало известно, когда Павлоградский суд рассмотрит дело боевика "Гиви"
Уголовное производство, открытое против одного из боевиков группировки «ДНР» Михаила Толстых (известного как «командир группировки «Сомали» по прозвищу «Гиви», который, по некоторым данным, считается погибшим), которое в прошлом году поступило в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, рассмотрят 28 февраля.
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Об этом радио Свобода сообщили в суде в ответ на информационный запрос. В суде проинформировали, что объявление о вызове Михаила Толстых в суд на 28 февраля размещено на официальном веб-портале судебной власти Украины.
По информации суда, предыдущее заседание, которое было назначено на 29 января, не состоялось из-за неявки защитника обвиняемого. Как отметили в суде, защитник был надлежащим образом уведомлен о дне и времени рассмотрения, но «о причинах неявки в суд не сообщил».
Михаил Толстых обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 285-3 ("создание террористической группы или террористической организации"), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны"), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 ("террористический акт"), ч. 2 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны").
Как сообщал УНИАН, одного из лидеров террористов «ДНР» Михаила Толстых «Гиви» ликвидировали украинские спецслужбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. "Два года назад 8 февраля 2017-го в результате сложной операции украинских спецслужб в Донецке был уничтожен один из главарей наемников "ДНР", раскрученный российской пропагандой Михаил Толстых, позывной "Гиви"", - написал Бутусов.