За сутки силы АТО уничтожили десяток боевиков и 8 единиц техники
19:07, 12 февраля 2015Война
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По данным разведки, уничтожено около 12 боевиков.
REUTERS
За минувшие сутки силы АТО уничтожили 12 боевиков и восемь единиц техники.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, об этом заявил сегодня пресс-секретарь АТО Анатолий Стельмах.
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В частности, представитель пресс-центра отметил, что «по данным разведки, за минувшие сутки уничтожено 12 боевиков и восемь единиц военной техники».
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