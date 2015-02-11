На Луганщине силы АТО уничтожили большой склад боеприпасов боевиков
14:32, 11 февраля 2015Война
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На Луганщине силы АТО ликвидировали крупный склад боеприпасов боевиков.
Украинские военные уничтожили большой склад боеприпасов боевиков / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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“Во время выполнения задач в районе населенного пункта Фрунзе Луганской области украинские военные обнаружили место хранения боеприпасов незаконных вооруженных формирований. По указанным координатам украинские артиллеристы открыли огонь и полностью уничтожили этот состав, оставив врага на этом участке без боеприпасов”, - сказал Лысенко.
Также он отметил, что в течении минувших суток в зоне АТО было убито 87 боевиков и уничтожено 42 единицы техники, в том числе 12 танков, 14 РСЗО и 16 боевых бронированных машин.
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