На Луганщине силы АТО уничтожили большой склад боеприпасов боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеПограничники поймали возможного корректировщика огня боевиков по Краматорску

“Во время выполнения задач в районе населенного пункта Фрунзе Луганской области украинские военные обнаружили место хранения боеприпасов незаконных вооруженных формирований. По указанным координатам украинские артиллеристы открыли огонь и полностью уничтожили этот состав, оставив врага на этом участке без боеприпасов”, - сказал Лысенко.

Также он отметил, что в течении минувших суток в зоне АТО было убито 87 боевиков и уничтожено 42 единицы техники, в том числе 12 танков, 14 РСЗО и 16 боевых бронированных машин.