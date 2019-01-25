Главы МИД Чехии и Дании посетят Донбасс

Они ознакомятся с последствиями российской военной блокады украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся военной агрессией России против Украины.

Министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным 29 января посетят Мариуполь для ознакомления с текущей ситуацией в Приазовье.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины. "29 января 2019 года состоится совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чешской Республики - Томаша Петршичека и Королевства Дания - Андерса Самуэльсена в город Мариуполь с целью получения актуальной информации о безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся военной агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава МИД Чехии посетит Украину с рабочим визитом 27-29 января 2019 года.

"Визит главы чешского внешнеполитического ведомства состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения вопросов повестки дня украинского-чешского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях", - говорится в сообщении.

"Большое внимание в ходе переговоров будет уделено путям консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности, освобождения всех украинских заложников и политзаключенных, содержащихся на территории России, проблематике энергетической безопасности в Европе, двустороннему сотрудничествуа в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.