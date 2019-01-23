Сутки на Донбассе: боевики ранили сотрудника ГСЧС и понесли значительные потери
В течение минувших суток, 22 января, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате преступных обстрелов один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных сил получил ранения.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг, кроме того, совершил обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава ОС вблизи города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ВСУ велись: в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи поселка Павлополь - из гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из гранатометов,
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи поселка Золотое-4 из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 22 января двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.
Накануне сообщалось, что сапер пиротехнического подразделения ГУ ГСЧС в Донецкой области получил ранение во время обследования газопровода Марьинка - Красногоровка.