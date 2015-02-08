Боевики утверждают, что силы АТО собираются заминировать железную дорогу в Дебальцево
По словам боевиков, ВСУ минируют объекты всей железнодорожной инфраструктуры в городе, чтобы не допустить возможности возобновления железнодорожного сообщения между "ДНР" и "ЛНР".
Боевики утверждают, что командование вооруженных сил Украины якобы отдало приказ подчиненным подразделениям провести минирование важных объектов инфраструктуры в городе Дебальцево.
Об этом со ссылкой на представителя так называемого "министерства обороны ДНР" Эдуарда Басурина сообщает ТАСС.
"По информации, полученной в ходе допросов сдавшихся в плен на окраине Чернухино украинских военнослужащих 25-й бригады, командованием украинской группировки отдано распоряжение о минировании в Дебальцево всей железнодорожной инфраструктуры. Целью этого является недопущение возможности возобновления железнодорожного сообщения между "ДНР" и "ЛНР" после отступления ВСУ", - утверждает он.
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По словам боевика, украинская армия якобы собирается заминировать локомотивный и подвижной составы, развязки железнодорожных линий на станции "Дебальцево-Сортировочная", локомотивное депо и диспетчерские пункты, а также административную зону вокзала Дебальцево.
Басурин также уверен, что 6 февраля уже были заминированы городские насосные и трансформаторные подстанции.
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в Дебальцево Донецкой области в результате артиллерийского обстрела боевиками погибли пятеро мирных жителей.