Украинские военные за день эвакуировали около 700 жителей Дебальцево

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины за день эвакуировали около 700 жителей Дебальцево.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В целом, удалось вывезти около 700 человек, - отметил руководитель группы гражданско-военного сотрудничества (СІМІС) с позывным «Сокол». - Колонна состояла из автобусов, которые предоставили нам как волонтеры, так и подразделения ГСЧС. Во время движения колонну охраняли подразделения Вооруженных Сил Украины и сопровождали мобильные патрули ГАИ. К счастью, боевики выполнили наши предложения и не обстреливали транспорты с гражданскими людьми, вынужденмыми покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов артиллерией адептов "русского мира".

Читайте такжеИз зоны АТО эвакуировали уже более 4,5 тысяч мирных жителейТакже руководитель группы гражданско-военного сотрудничества сообщил, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины оказывают помощь и тем, кто по разным причинам отказался от эвакуации. Каждый день представители СІМІС обходят бомбоубежища, подвалы и другие места, где скрываются граждане, и разносят питьевую воду, медикаменты и вещи первой необходимости.