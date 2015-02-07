Боевики всю ночь обстреливали населенные пункты на Донбассе из минометов и "Градов" - штаб АТО

В течение ночи с 6 на 7 февраля враг 29 раз обстрелял позиции украинских войск и мирные населенные пункты.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Наибольший натиск врага наблюдается на Дебальцевском направлении. Из “Градов” террористы четыре раза вели огонь по Попасной и Новой Григоровке, последнее дважды подверглось обстрелам из минометов. Также преступники обстреляли из минометов юго-восточные окраины Дебальцево и Санжаровку. Из артиллерии вражеский огонь велся по Новоорловке", - говорится в сообщении.

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На луганском направлении с БМ-21 “Град” боевики обстреляли Новотошковское и Счастье, из минометов - поселок Нижнетепле, из артиллерии - трижды Трехизбенку, а также Новотошковское. Из стрелкового оружия и автоматических гранатометов бандиты дважды обстреляли Станицу Луганскую.

"На донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” бандиты поливали огнем Красногоровку и Свободное. Из артиллерии - поселки Тоненькое, Петровское, и трижды Невельское", - отметили в штабе.

В направлении Мариуполя минометному обстрелу подверглось поселок Черненко. Кроме этого бандиты из стрелкового оружия обстреляли Чермалык, а из реактивных систем залпового огня и минометов Гнутово.