Порошенко рассказал о «сюрпризах» для России от ВСУ, которые ее ждут в случае наступления

По словам Порошенко, в течение первых трех лет агрессии РФ против Украины действовало эмбарго на поставку Киеву вооружения.

Президент Петр Порошенко заявил, что у Вооруженных сил Украины есть много «сюрпризов», которые увеличат цену для Российской Федерации в случае наступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с общиной Золотоноши и Золотоношского района.

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«Первые три года (агрессии РФ против Украины - УНИАН) действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс», - заявил он.

«Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много «сюрпризов» для россиян, каким образом мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас», - добавил президент.