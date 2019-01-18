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На КПВВ "Марьинка" пограничники задержали предполагаемого боевика

10:17, 18 января 2019
Война
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На Донбассе задержали боевика / фото УНИАН

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Вчера в КПВВ «Марьинка» сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, действующих в составе Объединенных сил, обнаружили среди граждан, следующих на выезд с временно оккупированной территории Украины, человека, причастного к деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

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По данным пограничников, гражданина Украины, 1999 года рождения, задержали и вместе с сообщением о выявлении признаков уголовного правонарушения передали сотрудникам Нацполиции в Донецкой области для проведения дальнейших следственных действий.

Как известно, на Донбассе вчера были уничтожены трое оккупантов.

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Теги: #Донбасс#боевики