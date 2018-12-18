Если бы Россия оккупировала Украину, то за год РФ не стало бы – экс-президент

По словам экс-президента, Россия даже с Крымом не может справиться.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что если бы Россия оккупировала всю территорию Украины, то она перестала бы существовать в течение года.

Об этом он заявил журналистам 18 декабря. Соответствующее видео опубликовал канал 112 Украина.

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"Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что Украине надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто. Она с Крымом не может справиться. А Украину удержать не сможет", - считает Кравчук.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что давление Запада и мирового сообщества на Россию является единственным возможным способом возвращения моряков, захваченных в плен российскими военными в Керченском проливе 25 ноября.