Украинские военные обезвредили подлетевший к арсеналу беспилотник - Генштаб

Военнослужащие одного из арсеналов ВСУ ликвидировали беспилотный летательный аппарат.

8 января около 22:00 в нескольких километрах от военного объекта с помощью радиолокационных средств был обнаружен беспилотный летательный аппарат.

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Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В то же время, усилили очередную смены охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям СБУ и Нацполиции.

Напомним, ранее Объединенные силы сбили очередной беспилотник российского производства на Донбассе.