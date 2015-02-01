За сутки в зоне АТО погибли 13 военнослужащих, еще 20 ранены

13:21, 01 февраля 2015
Война
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За минувшие сутки, 31 января, в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 13 военнослужащих, еще 20 были ранены.

За сутки в зоне АТО погибли \ УНИАН

Об этом заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.

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«За минувшие сутки были убиты 13 украинских военнослужащих, еще 20 получили ранения», - сказал Владимир Полевой.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 15 украинских военнослужащих, 33 получили ранения.

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