За сутки в зоне АТО погибли 13 военнослужащих, еще 20 ранены

Об этом заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.

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«За минувшие сутки были убиты 13 украинских военнослужащих, еще 20 получили ранения», - сказал Владимир Полевой.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 15 украинских военнослужащих, 33 получили ранения.