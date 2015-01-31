За сутки погибли 15 украинских военнослужащих, 33 получили ранения

В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли 15 украинских военнослужащих, 33 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"За последние сутки 15 украинских военнослужащих погибли, 33 – получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, противник по всей линии разграничения обстреливает позиции украинских войск и проводит разведку боем с целью оттягивания резервов сил АТО.

Лысенко отметил, что наиболее напряженной остается ситуация в районе г. Углегорска, где террористы пытаются захватить город и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения в направлении г. Дебальцево для его окружения.

Также сохраняется опасность наступления боевиков на Мариуполь.

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Кроме того, пресс-офицер АТО сообщил, что, по данным разведки, продолжается передислокация новых подразделений ВС РФ в зоне конфликта.

Также российские военнослужащие заменяют боевики на передовых позициях. Для переправки военной техники и боеприпасов Россия активно использует неконтролируемые украинской стороной КПП в районе н.п. Успенка и Дмитриевка.

"В связи с постоянными обстрелами из «Градов» района н.п. Гнутовое Донецкой области вчера временно был приостановлен пропуск транспортных средств на этом участке", - отметил Лысенко.