Журналист: силы АТО уничтожили колонну из 25 единиц техники боевиков

Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Андрей Цаплиенко. "Разведчики сообщают, что между Комиссаровкой и Зоринском украинская артиллерия уничтожила полностью мощную колонну техники боевиков, до 25-ти единиц. Она шла из Брянки", – сообщил журналист.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили 16 боевиков, полсотни - ранены По его информации, боевики постоянно обстреливают Чернухино. Наши бойцы несут потери, однако отступать не собираются и ждут подкрепление.

Кроме того, по информации Андрея Цаплиенко, российские военные и боевики начали использовать российские "Пионы", о чем свидетельствуют очень глубокие воронки, образованные тяжелыми 133-килограммовыми снарядами.

Ранее украинская разведка с помощью беспилотника ликвидировала вражеский танк и 5 боевиков.