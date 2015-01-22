Amnesty International осудила издевательства над пленным "киборгом" в Донецке

Об этом говорится в заявлении правозащитников, обнародованной на сайте организации.

Напоминается, что террористы захватили в плен 16 бойцов, которые защищали аэропорт Донецка, и провели их по «коридору позора» по улицам Донецка.

"В СМИ появилось видео, на котором видно, что, по крайней мере, одного из них избили. Жестокое обращение с заключенными является нарушением международного гуманитарного права», - отметили в организации.

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В заявлении также отмечается, что с момента первого провозглашения режима прекращения огня на Донбассе в сентябре 2014 года сотни людей были убиты, поскольку «обе стороны все больше и больше втягиваются в насильственное противостояние».

"В целом почти 5000 человек умерли с начала конфликта в прошлом году", - отметили в Amnesty International.

Как сообщал УНИАН, 21 января боевики взорвали перекрытие нового терминала Донецкого аэропорта. Также на протяжении дня продолжались ожесточенные бои за объект.

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По меньшей мере, 6 защитников Донецкого аэропорта погибли, 16 раненых украинских военнослужащих попали в плен к боевикам так называемой "ДНР".