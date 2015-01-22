Боевики привезли на обстрелянную остановку в Донецке пленного "киборга" для издевательств

На месте их уже ждали российские журналисты.

"Киборга" поставили перед камерами и толпой, обвиняющей его в обстрелах жилых кварталов. Пленного со скованными за спиной руками публично избивали и требовали расстрелять.

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Сегодня террористами был обстрелян троллейбус в городе Донецк, погибли мирные жители.

Читайте такжеПрокуратура квалифицировала как теракт обстрел остановки в ДонецкеПо заключению Минобороны, обстрел пассажирского транспорта велся со стороны, где нет боевых столкновений.

"Место, где был обстрелян троллейбус, находится на расстоянии более 15 километров (от места), где находятся силы АТО. До этого дня никаких разрушений в этом районе зафиксировано не было", - отметили в министерстве.

Все эти факты, подчеркнули в Минобороны, свидетельствуют о том, что террористы обстреляли пассажирский транспорт из жилых массивов города, которые контролируются незаконными вооруженными формированиями.