За прошедшие сутки боевики били из гранатометов и БМП, обошлось без потерь

По данным разведки, двое оккупантов были ранены.

В течение минувших суток, 22 ноября, российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Несмотря на вражеские обстрелы, потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-службе ООС.

Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.

"Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты неподалеку от хутора Вольного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского", - говорится в сообщении.

По данным разведки, двое оккупантов были ранены.

От начала суток враг огневой активности не проявлял.

Как сообщал УНИАН, накануне на Донетчине погиб командир разведчиков ВСУ.