цей матеріал доступний українською

За прошедшие сутки боевики били из гранатометов и БМП, обошлось без потерь

07:55, 23 ноября 2018
Война
9 0
Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь для бойцов ООС / фото УНИАН

В течение минувших суток, 22 ноября, российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеБоевики понесли потери: появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

Несмотря на вражеские обстрелы, потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-службе ООС.

Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.

"Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты неподалеку от хутора Вольного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского", - говорится в сообщении.

По данным разведки, двое оккупантов были ранены.

От начала суток враг огневой активности не проявлял.

Как сообщал УНИАН, накануне на Донетчине погиб командир разведчиков ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война#обстрелы боевиков