За прошедшие сутки боевики били из гранатометов и БМП, обошлось без потерь
В течение минувших суток, 22 ноября, российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Несмотря на вражеские обстрелы, потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-службе ООС.
Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.
"Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты неподалеку от хутора Вольного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского", - говорится в сообщении.
По данным разведки, двое оккупантов были ранены.
От начала суток враг огневой активности не проявлял.
Как сообщал УНИАН, накануне на Донетчине погиб командир разведчиков ВСУ.