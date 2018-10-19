Оккупанты вели прицельный огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, пострадал боец ООС
Оккупанты в течение суток, 19 октября, 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Отмечается, что на протяжении текущих суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня, причем трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
«Противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня он использовал БПЛА», - говорится в сообщении.
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В общем, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.
В результате обстрела на Донецком направлении ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.
В штабе отмечают, в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие ответного огня.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообща УНИАН, Хуг рассказал о зафиксированных миссией ОБСЕ доказательствах военного вторжения РФ на Донбасс.