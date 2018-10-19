Оккупанты вели прицельный огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, пострадал боец ООС

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.

Оккупанты в течение суток, 19 октября, 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что на протяжении текущих суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня, причем трижды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

«Противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня он использовал БПЛА», - говорится в сообщении.

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В общем, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.

В результате обстрела на Донецком направлении ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

В штабе отмечают, в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие ответного огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообща УНИАН, Хуг рассказал о зафиксированных миссией ОБСЕ доказательствах военного вторжения РФ на Донбасс.