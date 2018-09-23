Сутки на Донбассе прошли для ВСУ без потерь, семеро оккупантов ранены

Враг применял запрещенное «Минском» вооружение.

В течение минувших суток, 22 сентября, российско-оккупационные войска 28 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. При этом враг пять раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал украинские позиции на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск возле Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров оккупантами был осуществлен на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово российско-оккупационные войска применили вооружение БМП.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было. По данным разведки, в течение суток 7 российских боевиков ранены.

С начала текущих суток враг из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже 6 раз обстрелял позиции ОС вблизи Крымского, Шумов, Майорска и Гнутово. Два обстрела – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики держат на Луганщине десятки единиц тяжелого вооружения.