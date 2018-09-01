В День знаний боевики продолжают нарушать "школьное перемирие"

В течение текущих суток боевики обстреляли четыре населенных пункта на Донбассе.

В течение минувших суток, 31 августа, российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

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Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ООС.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, уничтожен один и ранены еще двое боевиков.

"В течение текущих суток противник четыре раза обстрелял наши позиции в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, 31 августа стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.