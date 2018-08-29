Российский журналист предупредил о подготовке РФ к мировой войне: Украина – среди главных врагов

По его оценке, военные учения «Восток-2018» – более масштабные, чем самые крупные советские учения "Запад-1981", когда предполагалось, что мировая война начнется в любую секунду.

Российские военные учения "Восток-2018" – это непосредственная подготовка России к мировой войне.

Об этом в своем блоге на сайте «Апостроф» пишет российский военный обозреватель и журналист Павел Фельгенгауэр.

По его словам, официально Россия уже по меньшей мере пять лет готовится к мировой войне, «которая должна скоро начаться».

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«Такова оценка угроз Генеральным штабом РФ: нарастает угроза войны, либо глобальной ядерной, либо серии крупных региональных войн вроде общеевропейской. Российские военные предполагают нападение со всех сторон, строят периметр обороны на всех направлениях. Но главный враг, конечно, – Америка, а также ее союзники и сателлиты вроде Украины. По количеству мобилизованных сил – 300 тысяч человек – ясно, что это подготовка к глобальной войне. Столько людей не нужно для какого-то локального конфликта», – пишет Фельгенгауэр.

Он считает что анонсированные масштабные учения ВС РФ – это проверка возможностей выдвижения, мобилизации и снабжения такой группировки в 300 тысяч.

«Думаю, в следующем году на "Кавказе" будет уже 400 тысяч. Но думаю, и в прошлом году на учениях "Запад" было задействовано не меньше 300 тысяч. Хотя, конечно, официально звучат другие цифры. А до этого на учениях "Кавказ-2016" официально было 223 тысячи. То есть количество меняется по нарастающей», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, учения «Восток-2018» – более масштабные, чем самые крупные советские учения "Запад-1981", когда предполагалось, что мировая война начнется в любую секунду.

«Россия всегда действовала "только оборонительно", уже 500 лет. Поэтому в результате "справедливых и оборонительных" войн территория России увеличилась в 50 раз по сравнению с размером маленького Московского княжества. Лучшая защита для Кремля – это нападение. И Россия как всегда планирует войну со всем земным шаром. Хотя, конечно, у Кремля есть союзники, например, Кыргызстан…», – иронизирует Фельгенгауэр.