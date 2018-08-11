Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских военных

08:22, 11 августа 2018
Война
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За прошедшие сутки на Донбассе ранены трое украинских военных / фото / ВСУ / Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки, 10 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям войск операции Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате боевых действий три защитника Украины получили ранения.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опросного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции возле Лебединского и Шумов на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

По данным разведки один оккупант уничтожен, четыре получили ранения.

В течение текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников возле Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за эти сутки нет.

Как сообщал УНИАН, беспилотник зафиксировал движение военной техники из России на Донбасс.

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Теги: #Донбасс#война#обстрелы боевиков#раненые военные