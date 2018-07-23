Ситуация в ООС за сутки: один украинский боец ранен, боевики понесли потери

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

На протяжении прошлых суток, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Майорская и Широкиного.

По данным разведки двое оккупантов получили ранения.

Как сообщал УНИАН, в Марьинке от взрыва неизвестного предмета ранены двое местных жителей.