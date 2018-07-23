Ситуация в ООС за сутки: один украинский боец ранен, боевики понесли потери
На протяжении прошлых суток, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Читайте такжеВ Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.
В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Майорская и Широкиного.
По данным разведки двое оккупантов получили ранения.
Как сообщал УНИАН, в Марьинке от взрыва неизвестного предмета ранены двое местных жителей.