Пограничникам приказали готовиться к восстановлению контроля над ОРДЛО

Задачи первого полугодия 2018 пограничники выполнили.

Ключевой задачей Госпогранслужбы в настоящее время является подготовка к возобновлению суверенитета и территориальной целостности Украины на территории ОРДЛО.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает ТСН.

"Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы", - сказал он.

ГПСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса.

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Троян отметил, что весомую роль играет авиационная безопасность госграницы. Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД.

"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - рассказал замглавы МВД.

Председатель ГПСУ Петр Цигикал, в свою очередь, заявил, что с задачами, возложенными на службу в первом полугодии, пограничники справились. Это касается и совместного контроля и патрулирования границы с Польшей и Молдовой, введения безвиза, введения биометрического контроля для граждан из стран риска.

Напомним, в МВД представили Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", она предусматривает поэтапную реинтеграцию оккупированных территорий.