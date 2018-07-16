Сутки на Донбассе: боевики 29 раз обстреляли силы ООС, ранен военный

07:30, 16 июля 2018
Война
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По данным разведки одного оккупанта уничтожены еще один ранен / фото ВСУ, Минобороны

На протяжении прошлых суток, 15 июля, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает операция Объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песок, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ. Вследствие вражеского огня был ранен один из наших защитников", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по данным разведки одного оккупанта уничтожены еще один ранен.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции украинских защитников возле Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.

Ранее сообщалось, что на Луганщине украинские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.

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Теги: #Донбасс#война#операция Объединенных сил