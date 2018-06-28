Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погибли трое украинских военных, еще трое ранены

Боевики 32 раза обстреляли позиции ООС, в том числе из тяжелого вооружения.

На протяжении прошлых суток, 27 июня, российские оккупационные войска 32 раза прибегли к прицельному огню по позициям операции Объединенных сил, 4 из которых – из тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских защитников погибли и трое ранены.

Читайте такжеВ Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись позиции ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

На Луганском направлении враг применял минометы и стрелковое оружие в районе населенных пунктов Крымское и Станица Луганская.

На Донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 ранены.

На протяжении текущих суток боевики уже семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, 27 июня боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм город Железное. Пострадали два гражданских лица.