Украина и РФ имеют значительные расхождения в вопросах о прекращении войны на Донбассе - глава МИД Германии

Гайко Маас намерен возобновить переговоры по установлению мира на востоке Украины.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что Украина и Россия имеют значительные расхождения по многим вопросам в отношении урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает немецкое агентство Dpa со ссылкой на интервью министра газете Bild.

Как сказал Маас, он не ожидает, что возобновление переговоров будет легкой задачей. "Интересы Украины и России значительно расходятся по многим направлениям", - подчеркнул Маас.

Во время визита в Украину в начале июня, в том числе на восток страны, Маас сказал своему украинскому коллеге Павлу Климкину, что Германия не оставит Украину один на один в вопросе урегулирования конфликта. "Мы не оставим вас одних, когда речь об урегулировании конфликта здесь, на востоке", - заверил Маас.

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Также он выразил надежду, что во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" удастся договориться о дате мирных переговоров в начале июля, в том числе по вопросу направления миротворческой миссии ООН на восток Украины.

Маас заявил, что хотел бы организовать переговоры в "нормандском формате", которые были бы направлены на выполнение мирного соглашения, согласованного в Минске, до начала летних каникул немецкого парламента, т.е. до 6 июля.

Как отметило Dpa, Минские переговоры зашли в тупик, поскольку в последний раз министры иностранных дел стран "нормандской четверки" встречались в феврале прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в Германии заявили, что главы МИД стран "нормандской четверки" 11 июня в Берлине попытаются поспособствовать мирному процессу на Донбассе.

По словам Климкина, одной из главных тем встречи должно стать введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Он намерен говорить о роли ОБСЕ и миротворцев для контроля над безопасностью в Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что будет требовать отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской и имплементации "формулы Штайнмайера".