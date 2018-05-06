КПВВ «Гнутово» на Донбассе вернулся к работе в штатном режиме
09:53, 06 мая 2018Война
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Накануне пропускные операции на КП были прекращены из-за провокации боевиков.
КПВВ "Гнутово" снова работает / фото Facebook - Операция объединенных сил
Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на Донбассе, который вчера обстреляли боевики, уже работает в штатном режиме.
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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщал УНИАН, утром 5 мая боевики дважды обстреляли КПВВ "Гнутово", на котором находилось много гражданских.
Как сообщили в ГПСУ, обстрелы были осуществлены в 9.10 и в 9.50. Террористы использовали противотанковые управляемые снаряды (ПТУР).
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