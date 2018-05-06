КПВВ «Гнутово» на Донбассе вернулся к работе в штатном режиме

09:53, 06 мая 2018
Война
95
КПВВ "Гнутово" снова работает / фото Facebook - Операция объединенных сил

Читайте такжеИспользовали новый тип ракет: появились подробности обстрела боевиками КПВВ "Гнутово"

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 5 мая боевики дважды обстреляли КПВВ "Гнутово", на котором находилось много гражданских.

Как сообщили в ГПСУ, обстрелы были осуществлены в 9.10 и в 9.50. Террористы использовали противотанковые управляемые снаряды (ПТУР).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#КПВВ Гнутово