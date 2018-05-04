С бразильцем, который воевал за боевиков, сейчас общаются сотрудники СБУ

Подробную информацию пресс-секретарь СБУ обещает предоставить позже.

С бразильцем Рафаэлем Маркусом Лусварги, который воевал на стороне боевиков на востоке Украины и которого сегодня передали Службе безопасности Украины активисты, общаются сотрудники спецслужбы.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

«Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги сейчас общается с сотрудниками СБУ. Детали будут позже», - написала Гитлянская.

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В обнародованном видео пресс-секретарь, комментируя активистам ситуацию, подчеркнула, что СБУ работает исключительно в правовом поле.

«Сейчас мы будем проводить работу с этим человеком», - заверила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, сегодня националисты в Киеве поймали бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков.

Сначала его поставили на колени и заставили извиняться за участие в военной агрессии против Украины, а затем решили отвести в СБУ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне «ДНР», оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП).

Через некоторое время к активистам, которые привели бразильца к зданию Службы безопасности Украины, вышли представители СБУ. Один из них, не назвав себя, заявил, что обвинительный акт в отношении мужчины, которого привели националисты, сейчас рассматривается судом первой инстанции.

Также представитель СБУ сообщил, что суд определил ему меру пресечения, не уточнив, какую именно.

После того, как представители СБУ пообещали выяснить, на каком основании этот человек свободно перемещается, его завели внутрь здания СБУ.