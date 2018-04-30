За время проведения АТО на Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ

19:32, 30 апреля 2018
Война
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За время проведения АТО на Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ / apostrophe.com

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Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«За четыре года Антитеррористической операции Служба потеряла 24 своих сотрудника, но предотвратила десятки террористических актов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, собрала неопровержимые доказательства для международного сообщества относительно военной агрессии России на территории Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других военных формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил. Согласно закону, командующий объединенных сил реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. 

Сегодня, 30 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля. Порошенко заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отражение агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил. По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.

Наев сообщил о создании на Донбассе двух оперативно-тактических группировок с соответствующим комплектом воинских частей и подразделений и резервов для проведения операции Объединенных сил.

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Теги: #СБУ#АТО на Донбассе