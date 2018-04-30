За время проведения АТО на Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ

СБУ предотвратила десятки террористических актов против мирного населения.

За четыре года проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 24 сотрудника Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«За четыре года Антитеррористической операции Служба потеряла 24 своих сотрудника, но предотвратила десятки террористических актов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, собрала неопровержимые доказательства для международного сообщества относительно военной агрессии России на территории Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других военных формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил. Согласно закону, командующий объединенных сил реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Сегодня, 30 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля. Порошенко заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отражение агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил. По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.

Наев сообщил о создании на Донбассе двух оперативно-тактических группировок с соответствующим комплектом воинских частей и подразделений и резервов для проведения операции Объединенных сил.