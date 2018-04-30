Сегодня пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность

Штаб работал четыре года, информировал о событиях на охваченном войной Донбассе.

Пресс-центр штаба Антитеррористической операции сегодня, 30 апреля, прекращает свою деятельность.

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Об этом сообщается на официальной странице пресс-центра в Facebook. «Сегодня, 30 апреля 2018 года, пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность», - говорится в сообщении.

В пресс-центре напомнили, что четыре года информировали о событиях на охваченном войной Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Среди прочего, законом предусмотрено, что АТО может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных этим законом.

22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что АТО будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Также в Генштабе ВСУ заявляли, что АТО на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти меры не исключают друг друга.

Президент Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Наева.

13 апреля Порошенко заявил, что антитеррористическая операция 30 апреля будет заменена операцией Объединенных сил на Донбассе.