Снайпер боевиков застрелил украинского военного близ Песков (видео)
13:15, 13 апреля 2018Война
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В целом за сутки боевики 66 раз обстреливали позиции ВСУ.
Снайпер боевиков застрелил бойца Дениса Начосного
Ночью в районе Песков Донецкой области погиб украинский воин. Снайпер боевиков застрелил военного Дениса Начосного.
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Он был бойцом 34-го отдельного мотопехотного батальона, житель Геническа. Эту информацию обнародовали СМИ Херсонщины. Мужчина только вернулся из отпуска на передовую.
Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения.
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