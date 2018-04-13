Снайпер боевиков застрелил украинского военного близ Песков (видео)

В целом за сутки боевики 66 раз обстреливали позиции ВСУ.

Ночью в районе Песков Донецкой области погиб украинский воин. Снайпер боевиков застрелил военного Дениса Начосного.

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Он был бойцом 34-го отдельного мотопехотного батальона, житель Геническа. Эту информацию обнародовали СМИ Херсонщины. Мужчина только вернулся из отпуска на передовую.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения.