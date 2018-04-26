Боевики сегодня нанесли удар по Зайцево: повреждены девять домов
18:27, 26 апреля 2018Война
108
Правоохранителями решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по признакам ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Обстрел начался в 9 часов утра / фото hromadskeradio.org
Боевики обстреляли поселок Зайцево Бахмутского района Донецкой области, повреждены девять домов.
Читайте такжеОбострение в АТО: 76 обстрелов, 11 военных ранены
Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, обстрел населенного пункта начался в 9 часов утра. Раненых среди населения нет. Однако повреждены 9 домов.
Также, отметили в полиции, ранены две коровы.
Правоохранителями решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по признакам ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter