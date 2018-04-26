Боевики сегодня нанесли удар по Зайцево: повреждены девять домов

Правоохранителями решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по признакам ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Боевики обстреляли поселок Зайцево Бахмутского района Донецкой области, повреждены девять домов.

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Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, обстрел населенного пункта начался в 9 часов утра. Раненых среди населения нет. Однако повреждены 9 домов.

Также, отметили в полиции, ранены две коровы.

Правоохранителями решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по признакам ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.