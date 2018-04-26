Боевики сегодня нанесли удар по Зайцево: повреждены девять домов

18:27, 26 апреля 2018
Война
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Обстрел начался в 9 часов утра / фото hromadskeradio.org

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Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, обстрел населенного пункта начался в 9 часов утра. Раненых среди населения нет. Однако повреждены 9 домов.

Также, отметили в полиции, ранены две коровы.

Правоохранителями решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по признакам ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #АТО#Зайцево